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Галина Ржаксенская сообщила о том, как переносит беременность

Вчера, 19:02
Финалистка популярного проекта "Холостяк" Галина Ржаксенская через несколько месяцев родит ребенка.

Галина Ржаксенская сообщила о том, как переносит беременность
В ноябре 2016 года Галина стала женой своего возлюбленного Евгения. Этим летом пара собиралась сыграть свадьбу, но планы изменились, когда они узнали об интересном положении Галины.

На днях девушка побеседовала с журналистами и рассказала, как себя чувствует.

Галина Ржаксенская сообщила о том, как переносит беременность


«Если честно, пока все идет своим чередом. Мы не думали, что так скоро после свадьбы у нас появится ребенок. Это стало для нас приятной неожиданностью! Я даже рада, что так все получилось, ведь многие пары подолгу не могут завести детей. Пока я осталась такой же активной. Конечно, хожу на консультации к врачу, он мне говорит, что пока нет никаких противопоказаний, поэтому могу вести привычный образ жизни. Я много читала о беременности, узнала, что первые три месяца лучше отказаться от спорта, от серьезных нагрузок. В итоге оставила только плавание. Сейчас, когда идет второй триместр, заниматься можно, поэтому я поддерживаю себя в форме. Я немного поправилась, но только в области живота», - поведала девушка.

Считаю, что Галина правильно сделала, серьезно отнесясь к ожиданию малыша, и старается узнать все, что можно, а что нельзя беременным.

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Ключевые слова: Галина Ржаксенская

Количество просмотров: 4 979
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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