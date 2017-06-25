Галина Ржаксенская сообщила о том, как переносит беременность

В ноябре 2016 года Галина стала женой своего возлюбленного Евгения. Этим летом пара собиралась сыграть свадьбу, но планы изменились, когда они узнали об интересном положении Галины.На днях девушка побеседовала с журналистами и рассказала, как себя чувствует.«Если честно, пока все идет своим чередом. Мы не думали, что так скоро после свадьбы у нас появится ребенок. Это стало для нас приятной неожиданностью! Я даже рада, что так все получилось, ведь многие пары подолгу не могут завести детей. Пока я осталась такой же активной. Конечно, хожу на консультации к врачу, он мне говорит, что пока нет никаких противопоказаний, поэтому могу вести привычный образ жизни. Я много читала о беременности, узнала, что первые три месяца лучше отказаться от спорта, от серьезных нагрузок. В итоге оставила только плавание. Сейчас, когда идет второй триместр, заниматься можно, поэтому я поддерживаю себя в форме. Я немного поправилась, но только в области живота», - поведала девушка.Считаю, что Галина правильно сделала, серьезно отнесясь к ожиданию малыша, и старается узнать все, что можно, а что нельзя беременным.