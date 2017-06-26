Эштон Кутчер не может увидеться с детьми Деми Мур

С момента громкого развода голливудских звезд, Деми Мур и Эштона Кутчера, прошло целых шесть лет, но судя по всему Деми до сих пор не может простить экс-супруга за измены.

На днях 39-летний Эштон стал гостем ток-шоу, в котором рассказал о том, что Деми не позволяет ему видеться с ее дочерьми, которые стали для него родными.«Я люблю их как своих собственных детей. Так почему я не могу с ними видеться?» — поведал Кутчер.Напомним, что брак актеров распался в 2011 году, когда Эштон изменил Деми с молодой моделью. Во время брака Кутчер привязался к дочерям актрисы от Брюса Уиллиса и старался заботиться о них.