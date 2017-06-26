Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Эштон Кутчер не может увидеться с детьми Деми Мур

Сегодня, 12:32
С момента громкого развода голливудских звезд, Деми Мур и Эштона Кутчера, прошло целых шесть лет, но судя по всему Деми до сих пор не может простить экс-супруга за измены.

Эштон Кутчер не может увидеться с детьми Деми Мур
На днях 39-летний Эштон стал гостем ток-шоу, в котором рассказал о том, что Деми не позволяет ему видеться с ее дочерьми, которые стали для него родными.

«Я люблю их как своих собственных детей. Так почему я не могу с ними видеться?» — поведал Кутчер.

Эштон Кутчер не может увидеться с детьми Деми Мур


Напомним, что брак актеров распался в 2011 году, когда Эштон изменил Деми с молодой моделью. Во время брака Кутчер привязался к дочерям актрисы от Брюса Уиллиса и старался заботиться о них.

← Майли Сайрус показала фигуру в бикини Эльза Хоск удивила выбором прозрачной... →

Ключевые слова: Деми Мур, Эштон Кутчер

Количество просмотров: 3 380
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мила Кунис и Эштон Кутчер рассказали, почему их выбрал пал на имя Дмитрий для сына
Вадим Казаченко поведал, почему его брак распался
Дочь Брюса Уиллиса выложила в блог трогательное фото с отцом
Деми Мур с трудом узнали поклонники
Самое популярное за неделю
Комментарии



Бейонсе с новорожденными малышами отправилась домой Неделю назад голливудские звезды, Бейонсе и Джей Зи, стали родителями очаровательных близнецов.
Памела Андерсон встречается с молодым футболистом Похоже Памела Андерсон решила оставить Джулиана Ассанжа в прошлом, хотя только недавно писала ему любовные письма.
Рианна посоветовала Белле Хадид быть осторожнее с Дрейком На днях западные СМИ сообщили о том, что модель Белла Хадид стала гостьей вечеринки, которую организовал Дрейк.
Холли Берри показала естественную красоту Некоторое время назад папарацци удалось заснять знаменитую актрису Холли Берри на фестивале "Каннские львы" в Каннах.
Эльза Хоск удивила выбором прозрачной юбки для прогулки Звезды любят надевать прозрачные вещи, таким образом демонстрируя свою фигуру.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.