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Саша Project пострадала в результате аварии

Сегодня, 11:37
На днях Саша Project испытала сильный стресс, попав в ДТП.

Саша Project пострадала в результате аварии
Певица ехала домой после выступления на цыганской свадьбе, и в автомобиль, в которой ехала артистка, врезалась газель.

Машина серьезно пострадала, но певица чудом осталась жива, и сама до сих пор не может поверить в случившееся.

Саша Project пострадала в результате аварии


«Вчера был мой третий «день рождения!» Я, наверное, родилась в рубашке! Слава Богу, я жива. Руки, ноги целы, остальное заживет! Но страх, который я испытала, наверное, будет преследовать меня еще долго! Я не знаю, как все это произошло, какие-то секунды и меня почему-то несут на руках, голова кружится, голоса, крики! Когда я пришла в себя и увидела машину, в которой я ехала, я заплакала! Заплакала не от страха, он пришел потом, заплакала, потому что поняла, как мне повезло, повезло остаться в живых», - написала в Инстаграм Саша.

Саша Project пострадала в результате аварии


Певица сидела сзади, и спасателям пришлось с особой аккуратностью доставать ее из горящей машины.

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Ключевые слова: Саша Project

Количество просмотров: 468
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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