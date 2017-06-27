Саша Project пострадала в результате аварии

Певица ехала домой после выступления на цыганской свадьбе, и в автомобиль, в которой ехала артистка, врезалась газель.Машина серьезно пострадала, но певица чудом осталась жива, и сама до сих пор не может поверить в случившееся.«Вчера был мой третий «день рождения!» Я, наверное, родилась в рубашке! Слава Богу, я жива. Руки, ноги целы, остальное заживет! Но страх, который я испытала, наверное, будет преследовать меня еще долго! Я не знаю, как все это произошло, какие-то секунды и меня почему-то несут на руках, голова кружится, голоса, крики! Когда я пришла в себя и увидела машину, в которой я ехала, я заплакала! Заплакала не от страха, он пришел потом, заплакала, потому что поняла, как мне повезло, повезло остаться в живых», - написала в Инстаграм Саша.Певица сидела сзади, и спасателям пришлось с особой аккуратностью доставать ее из горящей машины.