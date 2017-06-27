«Балтика» научила девушек пить пиво и не набирать вес

Всех тех, кто достиг совершеннолетия, «Балтика» пригласила в свой шатер на площадку «Пивной сомелье». Там, в течение 4 дней всем желающим в доступной форме рассказывали все о пиве, о его богатой палитре вкуса, о том, какой путь оно проходит от поля до бокала и главное разрушили устоявшиеся мифы об этом напитке.Оказывается, в 100 мл пива содержится всего 45 ккал, что даже ниже чем в лимонаде и тем более крепком алкоголе. А чтобы не набирать лишний вес, достаточно подбирать к этому натуральному напитку легкие блюда и салаты. Так что все разговоры о высокой калорийности пива – просто миф от тех, кто не знает меры в еде.А еще, пиво открывает прекрасные возможности для приготовления десертов, что и продемонстрировал на своем мастер-классе шеф-повар и кулинарный эксперт «Пивногосомелье» Сергей Синицын, приготовив панакоту с чернично-пивным топпингом.Как выяснялось, тёмный лагер ZateckyGusCerny с нотками поджаренного солода, карамели и бархатным ароматом жатецкого хмеля позволяет оттенить сладость самого блюда и дополнить его новыми оригинальными нотками.