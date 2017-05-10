Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

О своей беременности 35-летняя спортсменка узнала случайно - она пожаловалась подруге на плохое самочувствие и увеличившуюся грудь. Но теннисистка и представить не могла, что догадка подруги о беременности окажется правдой - чтобы убедиться в этом, Серена сделала сразу семь тестов на беременность и каждый из них показал положительный результат.Напомним, что Уильямс ждет первенца от своего возлюбленного бизнесмена Алексиса Оганяна.На свежем фото, которое украсит номер знаменитого издания Vanity Fair за август, Серена появляется полностью обнаженной. Ранее теннисистка призналась, что не собирается уходить из спорта в связи с рождением малыша.