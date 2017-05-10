Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Сегодня, 03:30
Прославленная теннисистка Серена Уильямс эффектно появилась на обложке глянца.

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair
О своей беременности 35-летняя спортсменка узнала случайно - она пожаловалась подруге на плохое самочувствие и увеличившуюся грудь. Но теннисистка и представить не могла, что догадка подруги о беременности окажется правдой - чтобы убедиться в этом, Серена сделала сразу семь тестов на беременность и каждый из них показал положительный результат.

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair


Напомним, что Уильямс ждет первенца от своего возлюбленного бизнесмена Алексиса Оганяна.

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair


Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair


На свежем фото, которое украсит номер знаменитого издания Vanity Fair за август, Серена появляется полностью обнаженной. Ранее теннисистка призналась, что не собирается уходить из спорта в связи с рождением малыша.

Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

← Ева Лонгория показала постройневшую ф...

Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 10 504
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Vanity Fair

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Серена Уильямс продемонстрировала округлившийся живот в купальнике
Беременная Серена Уильямс поразила, надев мини-платье
Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу
Серена Уильямс сменила цвет волос на зеленый
Самое популярное за неделю
Комментарии



Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair Прославленная теннисистка Серена Уильямс эффектно появилась на обложке глянца.
Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике Актриса Ева Лонгория показала фигуру без лишних килограммов.
Ким Кардашьян изводит себя тренировками, пытаясь сбросить лишний вес Светская львица Ким Кардашьян решительно взялась за свою фигуру.
Мелани Гриффит продемонстрировала плоский живот 59-летняя Мелани Гриффит является активным пользователем сети Интернет, она часто балует поклонников новыми снимками.
Наследник Яны Рудковской делает первые шаги в модельном бизнесе Четырехлетний сын звездной семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр уже в таком малом возрасте начал покорять модельный бизнес.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.