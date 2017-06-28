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Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи

Сегодня, 12:02
Вчера, 27 июня, популярная певица Алсу отмечала день рождения, ей исполнилось 34 года.

Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи
У Алсу и ее супруга Яна Абрамова подрастают трое замечательных детей, две дочки и сын. Певица умудряется уделять время и семье, и занимается сольной карьерой.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код артистки и спрогнозировать ее будущее.

Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи


«Жизненный код Алсу - 369325 - говорит о том, что она родилась в «День оборонительной позиции», умеет за себя постоять, - делится Клара. - Она из тех женщин, что способны осчастливить любого мужчину. Семья для нее – самое главное, ради близких она готова отказаться от всего. В ее характере присутствует жертвенность, поэтому, если со временем ей придется выбирать, она предпочтет детей и мужа».

Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи


Поздравляем Алсу с днем рождения!

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Ключевые слова: Алсу

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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