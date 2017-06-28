Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи

У Алсу и ее супруга Яна Абрамова подрастают трое замечательных детей, две дочки и сын. Певица умудряется уделять время и семье, и занимается сольной карьерой.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код артистки и спрогнозировать ее будущее.«Жизненный код Алсу - 369325 - говорит о том, что она родилась в «День оборонительной позиции», умеет за себя постоять, - делится Клара. - Она из тех женщин, что способны осчастливить любого мужчину. Семья для нее – самое главное, ради близких она готова отказаться от всего. В ее характере присутствует жертвенность, поэтому, если со временем ей придется выбирать, она предпочтет детей и мужа».Поздравляем Алсу с днем рождения!