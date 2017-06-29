Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Антон Гусев не стал молчать на критику Саши Артемовой

Сегодня, 11:43
В последние дни бурно обсуждается расставание и отмена свадьбы экс-участников главной телестройки страны Антона Гусева и Виктории Романец.

Антон Гусев не стал молчать на критику Саши Артемовой
Близкая подруга Виктории Саша Артемова решила поддержать ее и сообщила, что Романец заслуживает лучшего избранника. Но Антону не понравилось такое высказывание Саши, и он поспешил ей ответить.

Антон Гусев не стал молчать на критику Саши Артемовой


«Она говорит, что ни разу не видела, чтобы я где-то трудился. Отвечу на это, что зарабатываю больше ее мужчины и, в отличие от него, имею собственный «Мерседес». У меня своя строительная компания, я занимаюсь продажей одежды и сетевым бизнесом, поэтому мне смешно, когда люди типа Саши в чем-то меня упрекают. Адекватные подруги Вики сейчас отошли в сторону и не дают ей никаких советов, чтобы не сбить с толку и дать шанс подумать самой. Я хорошо отношусь к Саше, но не ей говорить о деньгах», - поделился Антон.

Отметим, что сейчас Гусев старается вернуть Романец, хотя он и был инициатором расставания.

← На новом снимке Ляйсан Утяшевой вперв... Доминик Джокер поделился состоянием з... →

Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец, Саша Артемова

Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец
На отдыхе в Греции Антон Гусев сделал Виктории Романец предложение
Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
Самое популярное за неделю
Комментарии



Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс Весной этого года в реалити-шоу "Дом-2" пришел довольно необычный персонаж - экс-священник Вальтер Соломенцев.
Памела Андерсон надела очень короткие шорты На днях западные СМИ сообщили о том, что у Памелы Андерсон появился новый возлюбленный.
Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок Сейчас популярная телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым и детьми находится на заслуженном отпуске.
Наталья Фриске показала шикарную фигуру на Бали Некоторое время назад Наталья Фриске решила отправиться в отпуск и улетела за границу.
Элина Камирен легла под нож пластического хирурга Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Элина Камирен снова решила прибегнуть к помощи пластического хирурга.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.