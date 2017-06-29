Антон Гусев не стал молчать на критику Саши Артемовой

Близкая подруга Виктории Саша Артемова решила поддержать ее и сообщила, что Романец заслуживает лучшего избранника. Но Антону не понравилось такое высказывание Саши, и он поспешил ей ответить.«Она говорит, что ни разу не видела, чтобы я где-то трудился. Отвечу на это, что зарабатываю больше ее мужчины и, в отличие от него, имею собственный «Мерседес». У меня своя строительная компания, я занимаюсь продажей одежды и сетевым бизнесом, поэтому мне смешно, когда люди типа Саши в чем-то меня упрекают. Адекватные подруги Вики сейчас отошли в сторону и не дают ей никаких советов, чтобы не сбить с толку и дать шанс подумать самой. Я хорошо отношусь к Саше, но не ей говорить о деньгах», - поделился Антон.Отметим, что сейчас Гусев старается вернуть Романец, хотя он и был инициатором расставания.