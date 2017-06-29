Саша Артемова считает, что Антон Гусев не подходит Виктории Романец

Антон прочел переписку Виктории, где она говорила, что не чувствует к своему возлюбленному ничего.Но фанаты все таки надеются на то, что звезды "Дома-2" снова сойдутся, и в итоге сыграют свадьбу. Близкая подруга Виктории, Саша Артемова, поведала о том, что Романец часто звонила ей с жалобами на Антона, а после расставания с ним плакала и очень переживала из-за этого.«Накипело у девочки. Она звонила мне, плакала, ей было обидно, что Антон не помогает в организации свадьбы, не может найти деньги. Они на самом деле абсолютно разные люди. Вика – прям девочка, любит себя, Гусев – нарцисс. Я, конечно, за то, чтобы мужчина был ухоженный, но не до такой же степени. И я так понимаю, что он вообще не работал. Никогда не видела, чтобы он трудился, что-то делал», - сообщила Саша журналистам.Артемова считает, что Антон - не пара Виктории, она достойна лучшего мужчины.