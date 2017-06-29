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Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок

Сегодня, 12:11
Сейчас популярная телеведущая Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым и детьми находится на заслуженном отпуске.

Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок
На отдых они отправились вместе с семейной парой экс-участников телепроекта "Дом-2" Сергеем и Дарьей Пынзарь.

Недавно Курбан сделал Ксении шикарный подарок, кольцо, о котором она мечтала. Как оказалось, Бородина заприметила украшение и попросила его отложить, а когда вернулась, ей сказали, что его уже купили.

Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок


«Я жалуюсь мужу, а он мне: «Ну, значит, не твое. Твое к тебе еще придет». Я в слезы почти. Хотела это кольцо. Приходим за стол, всем друзьям жалуюсь, а муж достает кольцо и дарит мне. Ааааааа, спасибо, любовь, за такие моменты! Знаю, что счастье любит тишину, но я же девочка. Так хотелось поделиться! Люблю тебя, спасибо за такие моменты», - сообщила звезда подписчикам.

Рада, что наконец-то в семье у Бородиной воцарились идиллия и покой.

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Ключевые слова: Ксения Бородина, Курбан Омаров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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