Муж Ксении Бородиной преподнес ей шикарный подарок

На отдых они отправились вместе с семейной парой экс-участников телепроекта "Дом-2" Сергеем и Дарьей Пынзарь.Недавно Курбан сделал Ксении шикарный подарок, кольцо, о котором она мечтала. Как оказалось, Бородина заприметила украшение и попросила его отложить, а когда вернулась, ей сказали, что его уже купили.«Я жалуюсь мужу, а он мне: «Ну, значит, не твое. Твое к тебе еще придет». Я в слезы почти. Хотела это кольцо. Приходим за стол, всем друзьям жалуюсь, а муж достает кольцо и дарит мне. Ааааааа, спасибо, любовь, за такие моменты! Знаю, что счастье любит тишину, но я же девочка. Так хотелось поделиться! Люблю тебя, спасибо за такие моменты», - сообщила звезда подписчикам.Рада, что наконец-то в семье у Бородиной воцарились идиллия и покой.