Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс

Вскоре после прихода у него завязался роман с Олесей Лисовской, с которой он был знаком еще до телепроекта. Роман между молодыми людьми начался в тот момент, когда у Вальтера была супруга.Бывшая жена Соломенцева рассказала о том, какая у них была семейная жизнь.«Однажды получила SMS: «Ангел мой, я сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом». Стало понятно, что оно адресовано не мне. Тогда я поехала в Москву искать правду. Ходила по этажам общежития, искала Вальтера. И нашла в комнате номер 514. Там он был с другой, а повсюду валялись его вещи», - поведала Галина.У Вальтера и его бывшей жены подрастает двое детей, Павел и Ной. Мужчина, бросив свою семью в Сергиевом Посаде, уехал в Москву.