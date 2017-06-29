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Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс

Сегодня, 13:06
Весной этого года в реалити-шоу "Дом-2" пришел довольно необычный персонаж - экс-священник Вальтер Соломенцев.

Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс
Вскоре после прихода у него завязался роман с Олесей Лисовской, с которой он был знаком еще до телепроекта. Роман между молодыми людьми начался в тот момент, когда у Вальтера была супруга.

Бывшая жена Соломенцева рассказала о том, какая у них была семейная жизнь.

Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс


«Однажды получила SMS: «Ангел мой, я сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом». Стало понятно, что оно адресовано не мне. Тогда я поехала в Москву искать правду. Ходила по этажам общежития, искала Вальтера. И нашла в комнате номер 514. Там он был с другой, а повсюду валялись его вещи», - поведала Галина.

У Вальтера и его бывшей жены подрастает двое детей, Павел и Ной. Мужчина, бросив свою семью в Сергиевом Посаде, уехал в Москву.

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Ключевые слова: Вальтер Соломенцев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Вальтер Соломенцев отправляет бывшей жене непристойные смс Весной этого года в реалити-шоу "Дом-2" пришел довольно необычный персонаж - экс-священник Вальтер Соломенцев.
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