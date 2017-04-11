Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса

Татьяна Медведева давно известна, как человек, обращающий внимание на проблемы современного общества, в том числе и на проблемы бытового насилия.Именно этому была посвящена её юбилейная фотовыставка, где Татьяна представила 20 лучших работ, составленных в основном из образов героев проектов разных лет.А ярким дополнением к выставке стал театральный перформанс от режиссера Ирины Дрожжиной, суть которого, сводилась к тому, что всё хорошее и плохое находится в нас.Так вот, Анна Калашникова стала одним из действующих лиц этого большого спектакля. Она не только выступила в качестве ведущей, но и исполнила свои песни.Фотовыставка и перформанс были приурочены ко Дню рождения Татьяны Медведевой, а потому на мероприятии собрались не только поклонники её творчества, но и друзья Александр Добровинский, Владимир Епифанцев и многие другие