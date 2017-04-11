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Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса

Сегодня, 18:06
Не так давно известный фотохудожник Татьяна Медведева организовала яркую выставку и перформанс «Не Закрывай Глаза».

Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса
Татьяна Медведева давно известна, как человек, обращающий внимание на проблемы современного общества, в том числе и на проблемы бытового насилия.

Именно этому была посвящена её юбилейная фотовыставка, где Татьяна представила 20 лучших работ, составленных в основном из образов героев проектов разных лет.

Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса


А ярким дополнением к выставке стал театральный перформанс от режиссера Ирины Дрожжиной, суть которого, сводилась к тому, что всё хорошее и плохое находится в нас.

Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса


Так вот, Анна Калашникова стала одним из действующих лиц этого большого спектакля. Она не только выступила в качестве ведущей, но и исполнила свои песни.

Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса


Фотовыставка и перформанс были приурочены ко Дню рождения Татьяны Медведевой, а потому на мероприятии собрались не только поклонники её творчества, но и друзья Александр Добровинский, Владимир Епифанцев и многие другие


← В Сети размещены снимки Меган Маркл в ...

Ключевые слова: Татьяна Медведева, Анна Калашникова

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Анна Калашникова стала участницей эротического перформанса Не так давно известный фотохудожник Татьяна Медведева организовала яркую выставку и перформанс «Не Закрывай Глаза».
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