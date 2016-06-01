Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017

В столичном театре "Россия" состоялась торжественная церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. Основной конкурс включал в себя 13 картин из разных стран мира, и лучшей была названа китайская лента "Хохлатый ибис" - фильм о проблемах экологии получил в награду статуэтку "Золотой Георгий". Приз "Серебряный Георгий" за лучшую женскую роль достался Верене Альтенбергер за фильм "Лучший из миров", а награда в мужской категории уезжает в Корею - её получил актер Сон Хенчу за ленту "Обычный человек". Лучшей документальной работой признана "Опера" (Франция), лучшей короткометражной картиной стала "Скорая помощь" (Норвегия). Традиционный специальный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского" президент фестиваля Никита Михалков вручил знаменитому итальянскому актеру Микеле Плачидо.Погода в этот вечер явно порадовала знаменитостей - было довольно тепло, и, в отличие от церемонии открытия, когда наряды некоторых звезд были подпорчены непогодой, небольшой дождь начался уже в конце ковровой дорожки.Татьяна МихалковаАлла ДовлатоваВладимир ЖириновскийЕвгений ГерасимовСветлана НемоляеваАнна Михайловская и Екатерина ВуличенкоАлиса ХазановаВера СотниковаЕкатерина РедниковаМария ЗахароваВиктория Соловьева