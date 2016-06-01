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Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017

Сегодня, 04:29
В Москве завершился 39-й международный кинофестиваль.

Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017
В столичном театре "Россия" состоялась торжественная церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. Основной конкурс включал в себя 13 картин из разных стран мира, и лучшей была названа китайская лента "Хохлатый ибис" - фильм о проблемах экологии получил в награду статуэтку "Золотой Георгий". Приз "Серебряный Георгий" за лучшую женскую роль достался Верене Альтенбергер за фильм "Лучший из миров", а награда в мужской категории уезжает в Корею - её получил актер Сон Хенчу за ленту "Обычный человек". Лучшей документальной работой признана "Опера" (Франция), лучшей короткометражной картиной стала "Скорая помощь" (Норвегия). Традиционный специальный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского" президент фестиваля Никита Михалков вручил знаменитому итальянскому актеру Микеле Плачидо.

Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Погода в этот вечер явно порадовала знаменитостей - было довольно тепло, и, в отличие от церемонии открытия, когда наряды некоторых звезд были подпорчены непогодой, небольшой дождь начался уже в конце ковровой дорожки.

Татьяна Михалкова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Алла Довлатова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Владимир Жириновский
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Евгений Герасимов
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Светлана Немоляева
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Анна Михайловская и Екатерина Вуличенко
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Алиса Хазанова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Вера Сотникова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Екатерина Редникова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Мария Захарова
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Виктория Соловьева
Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


Все звёзды собрались на красной дорожке церемонии закрытия ММКФ-2017


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Ключевые слова: ММКФ-2017

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова

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