Николь Кузнецова серьезно поругалась с Антоном Гусевым

Ей придется сменить номер телефона, так как на днях экс-участник телепроекта "Дом-2" Антон Гусев на своей странице выложил переписку с ней, при этом не скрыл ее номер телефона.Николь считает, что такой поступок Антона связан с тем, что она недавно высказалась о его расставании с Викторией Романец.«Я написала Антону сообщение, в котором поинтересовалась, чего, по его мнению, не стоит говорить, чтобы не выставить его в негативном свете. Я правда не хотела подливать масла в огонь в и без того непростой ситуации», - рассказала женщина журналистам.Стоит отметить, что похоже Антон все таки решил не усугублять ситуацию и в скором времени удалил пост с номером телефона Кузнецовой.