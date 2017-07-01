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Николь Кузнецова серьезно поругалась с Антоном Гусевым

Вчера, 20:27
Ясновидящая Николь Кузнецова попала в неприятную ситуацию.

Николь Кузнецова серьезно поругалась с Антоном Гусевым
Ей придется сменить номер телефона, так как на днях экс-участник телепроекта "Дом-2" Антон Гусев на своей странице выложил переписку с ней, при этом не скрыл ее номер телефона.

Николь считает, что такой поступок Антона связан с тем, что она недавно высказалась о его расставании с Викторией Романец.

Николь Кузнецова серьезно поругалась с Антоном Гусевым


«Я написала Антону сообщение, в котором поинтересовалась, чего, по его мнению, не стоит говорить, чтобы не выставить его в негативном свете. Я правда не хотела подливать масла в огонь в и без того непростой ситуации», - рассказала женщина журналистам.

Стоит отметить, что похоже Антон все таки решил не усугублять ситуацию и в скором времени удалил пост с номером телефона Кузнецовой.

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Ключевые слова: Николь Кузнецова, Антон Гусев

Количество просмотров: 11 258
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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