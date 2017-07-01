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Светлана Пермякова решила пояснить нахождение отца в доме престарелых

Вчера, 20:35
Популярная актриса Светлана Пермякова раньше могла похвастаться тем, что у нее есть любимая семья, но теперь в Перми не осталось никого.

Светлана Пермякова решила пояснить нахождение отца в доме престарелых
Родные Пермяковой скончались несколько лет назад. Отец Светланы умер через четыре года после смерти своей жены, но к счастью успел познакомиться с внучкой Варварой.

Светлана Пермякова решила пояснить нахождение отца в доме престарелых


На днях в передаче "Секрет на миллион" Светлана попыталась объяснить, почему она не взяла отца к себе домой, а оставила доживать последние дни в доме престарелых.

Светлана Пермякова решила пояснить нахождение отца в доме престарелых


«Папа приезжал в Москву, когда Варюшке был годик, побыл две недели и уехал в Пермь, он все время рвался домой, - поведала Пермякова. – Позже мне пришлось определить его в пансионат для пожилых людей. Каждый месяц я приезжала к нему и жила там по пять дней. У него была отдельная палата, я сделала там все так, чтобы он чувствовал себя как дома».

Хоть по словам актрисы, она давно уже смирилась с этой стороной своей жизни, но вспоминая свою семью, не смогла удержаться от слез.

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Ключевые слова: Светлана Пермякова

Количество просмотров: 11 258
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Секрет на миллион»

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