Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала

Вслед за Деми Мур этот подвиг повторила Натали Портман, а сейчас и Серена Уильямс.Теннисистка предстала полностью обнаженной на обложке журнала Vanity Fair. На фото Серена запечатлена вполоборота, прикрывая грудь рукой.По слухам, сейчас спортсменка уже на последних сроках беременности, у нее примерно восьмой месяц. О своем интересном положении Серена сообщила сама в конце апреля, разместив фотографию в Интернете с надписью, которая гласила, что у нее 20-ая неделя беременности.Стоит отметить, что Уильямс встречается со своим избранником Алексисом Оганяном уже 2 года, но долгое время об их романе ничего не было известно.