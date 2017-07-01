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Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала

Вчера, 20:49
Звезды любят фотографироваться обнаженными, будучи в положении.

Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала
Вслед за Деми Мур этот подвиг повторила Натали Портман, а сейчас и Серена Уильямс.

Теннисистка предстала полностью обнаженной на обложке журнала Vanity Fair. На фото Серена запечатлена вполоборота, прикрывая грудь рукой.

Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала


По слухам, сейчас спортсменка уже на последних сроках беременности, у нее примерно восьмой месяц. О своем интересном положении Серена сообщила сама в конце апреля, разместив фотографию в Интернете с надписью, которая гласила, что у нее 20-ая неделя беременности.

Беременная Серена Уильямс предстала в обнаженном виде на обложке журнала


Стоит отметить, что Уильямс встречается со своим избранником Алексисом Оганяном уже 2 года, но долгое время об их романе ничего не было известно.

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Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 8 411
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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