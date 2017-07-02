Эшли Грэм и ее мама участвовали в фотосессии купальников

На днях она приняла участие в рекламе купальников, но не одна, а со своей мамой Линдой.Размещенные фотографии произвели фурор в Сети. Поклонники восхитились внешним видом 53-летней мамы Эшли, именно от нее модель унаследовала отличный внешний вид.В книге, в которой Грэм описала свой путь к успеху, она очень тепло отзывалась о своей родительнице, которая всегда ее поддерживала. Девушка признается, что в начале карьеры ей было очень тяжело, мало кто в нее верил, даже родной отец, который всегда делал замечания касательно ее лишнего веса.Но тем не менее Эшли смогла добиться успехов и достичь высот в модельной карьере.