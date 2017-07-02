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Эшли Грэм и ее мама участвовали в фотосессии купальников

Сегодня, 10:33
Эшли Грэм является одной из самых популярных моделей plus-size.

Эшли Грэм и ее мама участвовали в фотосессии купальников
На днях она приняла участие в рекламе купальников, но не одна, а со своей мамой Линдой.

Размещенные фотографии произвели фурор в Сети. Поклонники восхитились внешним видом 53-летней мамы Эшли, именно от нее модель унаследовала отличный внешний вид.

Эшли Грэм и ее мама участвовали в фотосессии купальников


В книге, в которой Грэм описала свой путь к успеху, она очень тепло отзывалась о своей родительнице, которая всегда ее поддерживала. Девушка признается, что в начале карьеры ей было очень тяжело, мало кто в нее верил, даже родной отец, который всегда делал замечания касательно ее лишнего веса.

Но тем не менее Эшли смогла добиться успехов и достичь высот в модельной карьере.

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 10 179
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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