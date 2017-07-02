Джулия Робертс советует использовать меньшее количество косметики

«Мы, современные женщины, покрываем лица толстым слоем макияжа, подвергаем себя уколам ботокса, морим себя голодом, чтобы только приблизиться к придуманному идеалу. Но это не то, о чем на самом деле имеет смысл заботиться. Главное — как мы чувствуем себя «изнутри». Ведь если мы не будем жить в мире согласии с собой, как же можно ожидать, что нас кто-нибудь полюбит? Поэтому, хотя я знаю, что у меня есть морщины, я не собираюсь их скрывать, ведь это — мое настоящее лицо! Я хотела бы, чтобы все принимали меня такой, какая я есть на самом деле, и советую всем следовать моему примеру…» , — написала Робертс.
По словам актрисы, она старается разграничивать свою личную жизнь и карьеру, уделяя большое внимание своим детям, близнецам Хэзел и Финну.