Джулия Робертс советует использовать меньшее количество косметики

Но звезда может похвастаться отличным внешним видом и дать фору многим молодым девушкам. На днях Джулия разместила послание женщинам, посоветовав им меньше использовать косметику.«Мы, современные женщины, покрываем лица толстым слоем макияжа, подвергаем себя уколам ботокса, морим себя голодом, чтобы только приблизиться к придуманному идеалу. Но это не то, о чем на самом деле имеет смысл заботиться. Главное — как мы чувствуем себя «изнутри». Ведь если мы не будем жить в мире согласии с собой, как же можно ожидать, что нас кто-нибудь полюбит? Поэтому, хотя я знаю, что у меня есть морщины, я не собираюсь их скрывать, ведь это — мое настоящее лицо! Я хотела бы, чтобы все принимали меня такой, какая я есть на самом деле, и советую всем следовать моему примеру…» , — написала Робертс.По словам актрисы, она старается разграничивать свою личную жизнь и карьеру, уделяя большое внимание своим детям, близнецам Хэзел и Финну.