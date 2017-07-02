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Максим Фадеев встал на защиту родителей "пьяного" малыша

Сегодня, 00:30
Недавно всех шокировала история с шестилетним мальчиком, которого сбила машина.

Максим Фадеев встал на защиту родителей "пьяного" малыша
Потом эксперты сообщили о наличии в крови малыша алкоголя в дозе 2,7 промилле.

Популярный продюсер Максим Фадеев решил высказать свое отношение к данной ситуации.

Максим Фадеев встал на защиту родителей "пьяного" малыша


«Я в шоке от того, что все это происходит! Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? Неужели не очевиден факт дичайшей коррупции и чудовищной подтасовки? Неужели не ясно?

Максим Фадеев встал на защиту родителей "пьяного" малыша


Хочется выть волком от такой несправедливости! Давайте составим петицию на имя президента по этому вопросу. И не дадим этим мразям, сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика», - считает Фадеев.

Поклонники поддержали Максима, среди тех, кто "лайкнул" пост оказались и известные люди.

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Ключевые слова: Максим Фадеев

Количество просмотров: 10 855
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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