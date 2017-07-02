Максим Фадеев встал на защиту родителей "пьяного" малыша

Популярный продюсер Максим Фадеев решил высказать свое отношение к данной ситуации.
«Я в шоке от того, что все это происходит! Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? Неужели не очевиден факт дичайшей коррупции и чудовищной подтасовки? Неужели не ясно?
Хочется выть волком от такой несправедливости! Давайте составим петицию на имя президента по этому вопросу. И не дадим этим мразям, сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика», - считает Фадеев.
Поклонники поддержали Максима, среди тех, кто "лайкнул" пост оказались и известные люди.