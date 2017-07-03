Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии

На днях Алена решила посетить Италию в компании друзей. Поездка совпала с юбилеем Водонаевой, ей исполнилось 35 лет.«Сегодня у меня день рождения. Я абсолютно счастлива и у меня сгорел лоб. Пошла гулять и загадывать желание. Хотя мое очень заветное желание уже сбылось 1 мая в этом году», - поделилась женщина с подписчиками.Поздравляем Алену с днем рождения!