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Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии

Сегодня, 10:58
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева часто публикует в своем Инстаграм фотографии из личной жизни и из путешествий.

Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии
На днях Алена решила посетить Италию в компании друзей. Поездка совпала с юбилеем Водонаевой, ей исполнилось 35 лет.

Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии


«Сегодня у меня день рождения. Я абсолютно счастлива и у меня сгорел лоб. Пошла гулять и загадывать желание. Хотя мое очень заветное желание уже сбылось 1 мая в этом году», - поделилась женщина с подписчиками.

Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии


Поздравляем Алену с днем рождения!

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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