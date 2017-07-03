Алена Водонаева погуляла на свой день рождения в Италии
Сегодня, 10:58
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева часто публикует в своем Инстаграм фотографии из личной жизни и из путешествий.
На днях Алена решила посетить Италию в компании друзей. Поездка совпала с юбилеем Водонаевой, ей исполнилось 35 лет.
«Сегодня у меня день рождения. Я абсолютно счастлива и у меня сгорел лоб. Пошла гулять и загадывать желание. Хотя мое очень заветное желание уже сбылось 1 мая в этом году», - поделилась женщина с подписчиками.
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