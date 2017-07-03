Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анджелина Джоли и Брэд Питт устраивают более частые встречи

Сегодня, 13:07
Развод бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта был громким.

Анджелина Джоли и Брэд Питт устраивают более частые встречи
Женщина даже пыталась запретить Брэду видеться с детьми.

Но похоже наконец-то они смогли найти общий язык. До этого бывшие супруги только общались по телефону, обсуждая детей, а теперь же начали гораздо чаще видеться.

Анджелина Джоли и Брэд Питт устраивают более частые встречи


Само собой Брэд приезжает не в гости к Джоли, а к детям, но актриса уже во время его приезда не уходит из дома. Питт даже хочет получить разрешения видеть детей раз в неделю, но пока Анджелина на это не соглашается.

Поведение актера, по мнению Джоли, стало более спокойным, и теперь он не несет опасность для наследников пары.

Напомним, что причиной развода актеров стало увлечение Брэда алкоголем. Из-за чего его отношения испортились не только с экс-супругой, но и с детьми.

← Яна Рудковская оставила милое сообщен... На отдыхе в Турции Ксения Бородина пор... →

Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 4 355
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джоли и Питт тайно встретились
У Анджелины Джоли и Брэда Питта появился общий бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые с начала развода выпустили совместное заявление
Брэд Питт сильно изменился из-за развода с Анджелиной Джоли
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль Певица и актриса Анна Калашникова является владелицей собственного магазина одежды.
Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка В прошлом году топ-модель Тайра Бэнкс впервые стала мамой.
Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал Известный композитор Юрий Лоза не стесняется высказывать свое мнение касательно различных ситуаций.
Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян Семейство Кардашьян-Дженнер одни любят, а другие возмущаются их поведением.
Евгений Осин ищет деньги на операцию В 90-х годах певцу Евгению Осину подпевали поклонницы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.