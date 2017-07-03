Анджелина Джоли и Брэд Питт устраивают более частые встречи

Женщина даже пыталась запретить Брэду видеться с детьми.Но похоже наконец-то они смогли найти общий язык. До этого бывшие супруги только общались по телефону, обсуждая детей, а теперь же начали гораздо чаще видеться.Само собой Брэд приезжает не в гости к Джоли, а к детям, но актриса уже во время его приезда не уходит из дома. Питт даже хочет получить разрешения видеть детей раз в неделю, но пока Анджелина на это не соглашается.Поведение актера, по мнению Джоли, стало более спокойным, и теперь он не несет опасность для наследников пары.Напомним, что причиной развода актеров стало увлечение Брэда алкоголем. Из-за чего его отношения испортились не только с экс-супругой, но и с детьми.