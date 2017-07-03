Евгений Осин ищет деньги на операцию

Теперь же популярность певца пошла на убыль. А как выяснилось недавно, Евгений сейчас переживает нелегкие времена, он прикован к постели и не может ходить.«Две недели назад у меня отказали нижние конечности, – делится с журналистами Осин. – Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце.Требуется несколько операций – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось».Евгений просит помощи у неравнодушных, так как у него не имеется даже 5-6 тысяч рублей, чтобы проконсультироваться у врача.