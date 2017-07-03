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Евгений Осин ищет деньги на операцию

Сегодня, 13:35
В 90-х годах певцу Евгению Осину подпевали поклонницы.

Евгений Осин ищет деньги на операцию
Теперь же популярность певца пошла на убыль. А как выяснилось недавно, Евгений сейчас переживает нелегкие времена, он прикован к постели и не может ходить.

«Две недели назад у меня отказали нижние конечности, – делится с журналистами Осин. – Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце.

Евгений Осин ищет деньги на операцию


Требуется несколько операций – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось».

Евгений просит помощи у неравнодушных, так как у него не имеется даже 5-6 тысяч рублей, чтобы проконсультироваться у врача.

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Ключевые слова: Евгений Осин

Количество просмотров: 10 036
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Ровинский Герман/PhotoXPress.ru

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