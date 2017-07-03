Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал

«Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы», - поделился Лоза.
Многие посчитали, что неправильно так говорить о человеке, который совсем недавно умер, и осудили композитора за такое высказывание.