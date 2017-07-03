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Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал

Сегодня, 15:21
Известный композитор Юрий Лоза не стесняется высказывать свое мнение касательно различных ситуаций.

Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал
На днях композитор затронул тему Олега Яковлева, скончавшегося на прошлой неделе. Большинство фанатов посчитали, что группу "Иванушки International" преследует какой-то злой рок. Олег Яковлев пришел в группу вместо Игоря Сорина, который трагически скончался в 1998 году.

Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал


«Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов — ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы», - поделился Лоза.

Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал


Многие посчитали, что неправильно так говорить о человеке, который совсем недавно умер, и осудили композитора за такое высказывание.

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Ключевые слова: Юрий Лоза, Олег Яковлев

Количество просмотров: 7 566
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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