Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль

При выборе одежды, которую она собирается выставлять на продажу, Анна исходит из сезона и модных тенденций. Но, к сожалению, летняя коллекция этого года продается очень плохо.Калашникова винит в этом погоду, так как в России так и не установится летняя погода, периодически идет дождь.«Во всем виноват холод! В конце весны мы завезли летнюю коллекцию. И если еще в начале мая ее хоть как-то покупали, то сейчас она совсем не пользуется спросом. Никто ничего не берет! На моей памяти первый раз такое. Обычно летняя одежда прекрасно продается. Наши покупатели забегали и спрашивали плащи, даже пальто! А нам нечего было предложить: мы же соблюдаем сезонность», – поделилась бизнесвумен.В итоге Анна решила сменить одежду, которая продается у нее в бутике, и закупить платья с длинными рукавами.