Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль

Сегодня, 16:15
Певица и актриса Анна Калашникова является владелицей собственного магазина одежды.

Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль
При выборе одежды, которую она собирается выставлять на продажу, Анна исходит из сезона и модных тенденций. Но, к сожалению, летняя коллекция этого года продается очень плохо.

Калашникова винит в этом погоду, так как в России так и не установится летняя погода, периодически идет дождь.

Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль


«Во всем виноват холод! В конце весны мы завезли летнюю коллекцию. И если еще в начале мая ее хоть как-то покупали, то сейчас она совсем не пользуется спросом. Никто ничего не берет! На моей памяти первый раз такое. Обычно летняя одежда прекрасно продается. Наши покупатели забегали и спрашивали плащи, даже пальто! А нам нечего было предложить: мы же соблюдаем сезонность», – поделилась бизнесвумен.

В итоге Анна решила сменить одежду, которая продается у нее в бутике, и закупить платья с длинными рукавами.

← Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка

Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Калашникова выложила снимки с откровенной фотосессии
Анна Калашникова снова станет мамой
Анна Калашникова не стала комментировать беременность
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин показали реальную любовь
Самое популярное за неделю
Комментарии



Анна Калашникова не может получить от своего бизнеса прибыль Певица и актриса Анна Калашникова является владелицей собственного магазина одежды.
Тайра Бэнкс хочет еще одного ребенка В прошлом году топ-модель Тайра Бэнкс впервые стала мамой.
Юрий Лоза своим мнением о скончавшемся Олеге Яковлеве вызвал скандал Известный композитор Юрий Лоза не стесняется высказывать свое мнение касательно различных ситуаций.
Хелен Миррен возмущена поведением семьи Кардашьян Семейство Кардашьян-Дженнер одни любят, а другие возмущаются их поведением.
Евгений Осин ищет деньги на операцию В 90-х годах певцу Евгению Осину подпевали поклонницы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.