Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стал известен райдер Ольги Бузовой

Вчера, 21:36
В сети появился список обязательных требований для гастрольных туров певицы Ольги Бузовой.

Стал известен райдер Ольги Бузовой
Ольга Бузова уже считает себя вполне успешной эстрадной исполнительницей, поэтому смело выдвигает организаторам гастролей свои требования. Так в появившемся в сети списке значится перелет между городам исключительно рейсами "Аэрофлота", которые, к тому же, должны вылетать из аэропорта Шереметьево.

Стал известен райдер Ольги Бузовой


Чтобы добраться до отеля, который непременно должен быть пятизвездочным, певице нужен автомобиль премиум-класса. Номер, конечно же, должен относиться к классу люкс и иметь большое количество полотенец, негазированную воду и фруктовое ассорти. В гримерке Бузовой должно быть не менее 10 бутылок негазированной воды, различные соки, белое вино и виски, сырная тарелка и кальян. Непосредственно во время выступления исполнительницы на сцене должно быть два телохранителя.

Стал известен райдер Ольги Бузовой


Стал известен райдер Ольги Бузовой

← Риз Уизерспун готовится к рождению ре...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 13 169
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой
Поклонники вновь раскритиковали внешний вид Ольги Бузовой
Поведение Ольги Бузовой назвали чрезмерно вызывающим
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд
Самое популярное за неделю
Комментарии



Стал известен райдер Ольги Бузовой В сети появился список обязательных требований для гастрольных туров певицы Ольги Бузовой.
Риз Уизерспун готовится к рождению ребенка Судя по всему знаменитая актриса Риз Уизерспун готовится к рождению четвертого ребенка.
Дрейк не доволен романом Рианны с олигархом Несколько дней назад появилась информация о новом романе Рианны с олигархом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.
Максим Виторган рассказал об отношениях с супругой Некоторое время назад актер Максим Виторган побеседовал с журналистами и откровенно ответил на вопросы.
Джессика Альба показала себя до нанесения макияжа Знаменитая актриса Джессика Альба принимает себя такой как есть и не стесняется демонстрировать себя без косметики.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.