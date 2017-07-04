Стал известен райдер Ольги Бузовой

Ольга Бузова уже считает себя вполне успешной эстрадной исполнительницей, поэтому смело выдвигает организаторам гастролей свои требования. Так в появившемся в сети списке значится перелет между городам исключительно рейсами "Аэрофлота", которые, к тому же, должны вылетать из аэропорта Шереметьево.Чтобы добраться до отеля, который непременно должен быть пятизвездочным, певице нужен автомобиль премиум-класса. Номер, конечно же, должен относиться к классу люкс и иметь большое количество полотенец, негазированную воду и фруктовое ассорти. В гримерке Бузовой должно быть не менее 10 бутылок негазированной воды, различные соки, белое вино и виски, сырная тарелка и кальян. Непосредственно во время выступления исполнительницы на сцене должно быть два телохранителя.