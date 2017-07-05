Беременная Светлана Светикова наслаждается жарким солнцем

Недавно певица отправилась вместе с сыном Миланом на отдых в Сочи. Там Светикова, находящаяся на седьмом месяце беременности, встретила подругу с проекта Ирину Ортман.
«О небо! Так это же Ирочка Ортман. Круто встречать друзей вот так неожиданно», - обрадовалась Света.
Ирина в своем микроблоге тоже оставила фотографию с подругой, восхитившись ее внешним видом.
«Нет более прекрасного состояния для женщины, чем беременность! Милая, ты такая талантливая, красивая и невероятно глубокая! Горжусь тобой! P.S. Кстати, у нас с тобой уже стало доброй традицией делать подобное фото!» - подписала снимок Ирина.
Отметим, что Светлана ради семьи даже бросила карьеру, о ней практически и не слышно. Певица не посещает светские мероприятия и не выпускает новые песни.