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Беременная Светлана Светикова наслаждается жарким солнцем

Сегодня, 13:24
Сейчас выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Светлана Светикова находится в ожидании второго ребенка.

Беременная Светлана Светикова наслаждается жарким солнцем
По словам самой Светланы, она получает удовольствие будучи беременной и старается на все смотреть позитивно.

Недавно певица отправилась вместе с сыном Миланом на отдых в Сочи. Там Светикова, находящаяся на седьмом месяце беременности, встретила подругу с проекта Ирину Ортман.

Беременная Светлана Светикова наслаждается жарким солнцем


«О небо! Так это же Ирочка Ортман. Круто встречать друзей вот так неожиданно», - обрадовалась Света.

Ирина в своем микроблоге тоже оставила фотографию с подругой, восхитившись ее внешним видом.

Беременная Светлана Светикова наслаждается жарким солнцем


«Нет более прекрасного состояния для женщины, чем беременность! Милая, ты такая талантливая, красивая и невероятно глубокая! Горжусь тобой! P.S. Кстати, у нас с тобой уже стало доброй традицией делать подобное фото!» - подписала снимок Ирина.

Отметим, что Светлана ради семьи даже бросила карьеру, о ней практически и не слышно. Певица не посещает светские мероприятия и не выпускает новые песни.

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Ключевые слова: Светлана Светикова, Ирина Ортман

Количество просмотров: 4 758
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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