Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о которых ранее никому не было известно

«Когда мне надо сосредоточиться на интервью или любом важном вопросе, я рисую. В основном геометрические фигуры. Это помогает мне собраться и структурировать мысли. Такая же привычка со школы есть у моей сестры. Я получил образование в сфере бизнеса, окончил колледж в Нью-Йорке, но учебу не любил. Все свои навыки и умения я приобрел по большей части практическим путем, так же и с музыкой», — сообщил Эмин в беседе.
Агаларов признался, что не является противником фаст-фуда, даже несмотря на то, что владеет несколькими ресторанами. Считаю, что Эмина не коснулась звездная болезнь, что конечно же похвально.