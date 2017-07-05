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Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о которых ранее никому не было известно

Сегодня, 16:22
Некоторое время назад популярный певец и бизнесмен Эмин Агаларов побеседовал с журналистами.

Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о которых ранее никому не было известно
Он раскрыл некоторые неизвестные ранее факты о себе. Разговор получился довольно откровенным.

«Когда мне надо сосредоточиться на интервью или любом важном вопросе, я рисую. В основном геометрические фигуры. Это помогает мне собраться и структурировать мысли. Такая же привычка со школы есть у моей сестры. Я получил образование в сфере бизнеса, окончил колледж в Нью-Йорке, но учебу не любил. Все свои навыки и умения я приобрел по большей части практическим путем, так же и с музыкой», — сообщил Эмин в беседе.

Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о которых ранее никому не было известно


Агаларов признался, что не является противником фаст-фуда, даже несмотря на то, что владеет несколькими ресторанами. Считаю, что Эмина не коснулась звездная болезнь, что конечно же похвально.

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Ключевые слова: Эмин Агаларов

Количество просмотров: 4 927
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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