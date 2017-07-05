Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию

Боксерский ринг, снаряды, мешки и груши – все эти атрибуты составили концепт съёмки «Малышка на миллион».«Концепт был выбран неслучайно, я люблю спорт, люблю силовые нагрузки, чтобы поддерживать тело в тонусе, спасибо Академии бокса, что помогли осуществить задумку моей команды. И конечно, хочу выразить свою искреннюю благодарность всей команде, которая позволила и помогла мне воплотить в реальность одну из моих мечт и стать главной героиней для самого популярного мужского журнала в мире – PLAYBOY. Быть девушкой месяца PLAYBOY для меня большая честь»- прокомментировала Алена Сенаторова.Последние два года Алёна живет в Дубаи и с гордостью называет Эмираты своим новым домом, с самого приезда в Эмираты она начала сотрудничать с известными модельными агентствами ОАЕ, такими как: MMG Models, Bareface и другие.Но не только модельная карьера интересует молодую жительницу Эмиратов, она также увлекается психологией, развитие и практика в сфере Life Coaching занимает у Алёны большое количество времени, помимо этого она не забывает спасать бездомных животных, и регулярно помогает ветеринарным клиникам внося свой вклад на различные операции.Академия бокса уникальный спортивный клуб класса Премиум, сообщество разных людей, объединенных общими ценностями и интересами. Один из лучших спортивных залов для занятий единоборствами с различными уровнями подготовки, а также школа бокса для детей. Команда Академии бокса – это профессиональные тренеры высокой квалификации, применяющие оригинальные тренерские методики.