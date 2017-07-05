Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию

Сегодня, 20:31
Международная модель, 1ая вице Мисс конкурса «Мисс Европа», участница конкурса красоты «Miss Asian Pacific World Contest» Алена Сенаторова украсила обложку мужского журнала PLAYBOY AFRICA, съёмки которого прошли в России в Академии бокса.

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию
Боксерский ринг, снаряды, мешки и груши – все эти атрибуты составили концепт съёмки «Малышка на миллион».

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию


«Концепт был выбран неслучайно, я люблю спорт, люблю силовые нагрузки, чтобы поддерживать тело в тонусе, спасибо Академии бокса, что помогли осуществить задумку моей команды. И конечно, хочу выразить свою искреннюю благодарность всей команде, которая позволила и помогла мне воплотить в реальность одну из моих мечт и стать главной героиней для самого популярного мужского журнала в мире – PLAYBOY. Быть девушкой месяца PLAYBOY для меня большая честь»

- прокомментировала Алена Сенаторова.

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию


Последние два года Алёна живет в Дубаи и с гордостью называет Эмираты своим новым домом, с самого приезда в Эмираты она начала сотрудничать с известными модельными агентствами ОАЕ, такими как: MMG Models, Bareface и другие.

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию


Но не только модельная карьера интересует молодую жительницу Эмиратов, она также увлекается психологией, развитие и практика в сфере Life Coaching занимает у Алёны большое количество времени, помимо этого она не забывает спасать бездомных животных, и регулярно помогает ветеринарным клиникам внося свой вклад на различные операции.

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию


Академия бокса уникальный спортивный клуб класса Премиум, сообщество разных людей, объединенных общими ценностями и интересами. Один из лучших спортивных залов для занятий единоборствами с различными уровнями подготовки, а также школа бокса для детей. Команда Академии бокса – это профессиональные тренеры высокой квалификации, применяющие оригинальные тренерские методики.

Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию

← Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о ... Свидание Майкла Фассбендера и Алисии ... →

Автор: Mysha

Автор фото: журнал Playboy

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анастасия Михайлюта представила дерзкую фотосессию для журнала GQ Mexico
Красавица Анастасия Никитина стала украшением американского Playboy
Мария Лиман украсила календарь журнала Playboy 2017 года
Алена Водонаева шокировала поклонников своим внешним видом
Самое популярное за неделю
Комментарии



Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов Актерская пара Майкл Фассбендер и Алисия Викандер замечена на свидании в Париже.
Девушка месяца Playboy Алена Сенаторова представила "горячую" фотосессию Международная модель, 1ая вице Мисс конкурса «Мисс Европа», участница конкурса красоты «Miss Asian Pacific World Contest» Алена Сенаторова украсила обложку мужского журнала PLAYBOY AFRICA, съёмки которого прошли в России в Академии бокса.
Эмин Агаларов рассказал о тех вещах, о которых ранее никому не было известно Некоторое время назад популярный певец и бизнесмен Эмин Агаларов побеседовал с журналистами.
Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами Недавно стало известно о том, что популярный певец Валерий Леонтьев приобрел на берегу Атлантического океана роскошный особняк.
Леди Гага готовится к свадьбе В последнее время вокруг Леди Гаги ходят много слухов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.