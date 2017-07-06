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Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание

Сегодня, 15:54
Звезда одной из новых версий "Человека-паука" Эндрю Гарфилд вызвал переполох у поклонников своим заявлением.

Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание
В Голливуде разгорелся новый гей-скандал - на сей раз его главным героем стал актер Эндрю Гарфилд, сделавший неожиданное признание. Во время подготовки к новой роли, где персонаж Гарфилда пытается сделать выбор между иудаизмом и гомосексуализмом, Эндрю настолько вжился в шкуру своего героя, что заявил следующее: "В настоящее время я гомосексуал, но без физического контакта".

Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание


Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание


Затем, вероятно осознав, какую волну вызвало такое неосторожное высказывание, актер поспешил добавить: "Насколько мне известно, я всё-таки не гей. Не исключаю, что в будущем я пойму это по-другому, но прямо сейчас меня устраивает моя ориентация". Первая волна слухов о нетрадиционной ориентации Гарфилда запустилась после его страстного поцелуя с актером Райаном Рейнольдсом на церемонии "Золотой глобус" в начале года.

Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание


Эндрю Гарфилд сделал откровенное признание

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Ключевые слова: Эндрю Гарфилд

Количество просмотров: 3 705
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, twitter

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