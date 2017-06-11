По свежему фото, сделанному на райском белоснежном пляже, оценить фигуру Ирины не получится. Зато у поклонников есть другой повод для восхищения - лицо звезды идеально даже без капли макияжа.
Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа
Вчера, 20:45
Новоиспеченная мама Ирина Шейк наслаждается пляжным отдыхом.
Совсем недавно, в конце марта этого года популярная модель Ирина Шейк впервые стала мамой - она подарила своему возлюбленному актеру Брэдли Куперу дочку, которую решено было назвать Леа де Сьен Шейк Купер. С того момента Шейк уже успела вернуться к работе, и даже несколько раз появлялась на подиуме, демонстрируя, что практически полностью вернула себе былую форму.
По свежему фото, сделанному на райском белоснежном пляже, оценить фигуру Ирины не получится. Зато у поклонников есть другой повод для восхищения - лицо звезды идеально даже без капли макияжа.
По свежему фото, сделанному на райском белоснежном пляже, оценить фигуру Ирины не получится. Зато у поклонников есть другой повод для восхищения - лицо звезды идеально даже без капли макияжа.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
Количество просмотров: 46 670
Количество просмотров: 46 670
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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