Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа

Совсем недавно, в конце марта этого года популярная модель Ирина Шейк впервые стала мамой - она подарила своему возлюбленному актеру Брэдли Куперу дочку, которую решено было назвать Леа де Сьен Шейк Купер. С того момента Шейк уже успела вернуться к работе, и даже несколько раз появлялась на подиуме, демонстрируя, что практически полностью вернула себе былую форму.По свежему фото, сделанному на райском белоснежном пляже, оценить фигуру Ирины не получится. Зато у поклонников есть другой повод для восхищения - лицо звезды идеально даже без капли макияжа.