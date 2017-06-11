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Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа

Вчера, 20:45
Новоиспеченная мама Ирина Шейк наслаждается пляжным отдыхом.

Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа
Совсем недавно, в конце марта этого года популярная модель Ирина Шейк впервые стала мамой - она подарила своему возлюбленному актеру Брэдли Куперу дочку, которую решено было назвать Леа де Сьен Шейк Купер. С того момента Шейк уже успела вернуться к работе, и даже несколько раз появлялась на подиуме, демонстрируя, что практически полностью вернула себе былую форму.

Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа


Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа


По свежему фото, сделанному на райском белоснежном пляже, оценить фигуру Ирины не получится. Зато у поклонников есть другой повод для восхищения - лицо звезды идеально даже без капли макияжа.

Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа


Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 46 670
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Ирина Шейк показала селфи в бикини и без капли макияжа Новоиспеченная мама Ирина Шейк наслаждается пляжным отдыхом.
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