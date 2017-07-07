Мэрайя Кэри не может себе позволить большие траты

По слухам, знаменитость почти что является банкротом.И это не мудрено, так как Мэрайя привыкла к роскошной жизни, к огромным тратам, ни в чем себе не отказывая.Как сообщает инсайдер, недавно 47-летняя певица решила купить дорогую сумку, но кассир не смог снять с ее карты необходимую сумму. Мэрайя в результате начала кричать, обвиняя магазин в том, что у них неисправный аппарат. Но то же самое случилось и в другом бутике.Стоит отметить, что после расставания с олигархом Джеймсом Паркером Мэрайя заявила, что практически лишилась заработка, так как отказывалась от многих выступлений ради любимого.