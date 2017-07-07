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Наталья Штурм отказалась помогать Евгению Осину

Сегодня, 11:56
Некоторое время назад в СМИ появилась новость о том, что популярный в 90-х певец Евгений Осин прикован к постели, у него отказали ноги.

Наталья Штурм отказалась помогать Евгению Осину
Артист попросил помощи и начал сбор денег на операцию, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Наталья Штурм после того, как посетила Евгения, сообщила о том, что он болеет алкоголизмом, а деньги он просит на выпивку.

Наталья Штурм отказалась помогать Евгению Осину


«Приходится оправдываться за желание помочь давнему другу, Евгению Осину, который не только отказался от реальной помощи, но еще и сейчас в телефонном разговоре упрекнул, что это были не врачи, а подстава. Чтобы я больше его не трогала, что он не пьет и никогда не пил. И ничего ему лечить не надо. Ок! Я точно знаю, что в деньгах он не нуждается. Он нуждается только во врачебной помощи. Но каждый сам кузнец своей жизни», - поделилась Наталья в Инстаграм.

Большинство обвинили Штурм в том, что она за счет Осина решила повысить свою популярность. Хотя судя по всему она лишь хотела помочь своему давнему другу.

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Ключевые слова: Евгений Осин, Наталья Штурм

Количество просмотров: 10 686
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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