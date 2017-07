Регина Тодоренко рассказала об отдыхе, куда отправилась за покоем

По словам Регины, за этот короткий промежуток времени, что она провела на острове, она смогла познать себя и измениться. Девушка написала пост в своем микроблоге, где рассказала о результатах путешествия.«Хочу вам немного рассказать о своём ретрите на Бали. Когда я отправлялась в путешествие, ехала с мыслью о Випассане, хотела отключиться от всего окружающего мира, быть в себе и помолчать пару дней, — поведала Тодоренко. — В той суматохе, в которой я живу, уже нет места спокойствию, нет места балансу, а ведь нам иногда нужно побыть тет-а-тет с собой! Каждый из нас находит свою отдушину в чем-то: кто-то смотрит телек, кто-то читает книги, а кто-то просто спит, восстанавливая свои силы. У меня давно не было таких разрядок, просто ничего не делать и вставать без будильника. «Ничего неделанье» — это тоже действие! В такие моменты организм договаривается сам с собой и восстанавливается.Так вот ретрит: друзья привезли меня in the middle of nowhere на гору Батукару (вокруг тропический лес, обезьяны, насекомые и мы, 2 человека). Моим учителем стала Алия. Мы проводили медитации, всякие женские практики, экстетик дэнс (я двигалась как сумасшедшая с закрытыми глазами, но мне нравилось — это отличный выброс негативных эмоций), йога и даже успели сделать Икигай.А ещё я сочиняла песни, пела, мазала красками по холсту, рыдала, смеялась, молчала, рвала морковку в тропическом огороде, ела самые вкусные и питательные блюда на земле без мяса и морепродуктов (хотя я любительница seafood и аргентинского стейка). И мне было легко. После таких разрядок-зарядок человек не ходит по земле, а летает. Желаю вам всем быть здоровыми. Вся информация хранится в мозгах, почаще форматируйте свой жёсткий диск или хотя бы освежайте мысли!» — сообщила фолловерам ведущая.Может после такого отдыха Регина порадует нас чем-то новым, попробует себя в какой-либо новой сфере.