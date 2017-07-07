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Регина Тодоренко рассказала об отдыхе, куда отправилась за покоем

Сегодня, 12:42
На днях ведущая популярной телепередачи "Орел и решка" Регина Тодоренко приехала из отдыха на острове Бали.

Регина Тодоренко рассказала об отдыхе, куда отправилась за покоем
По словам Регины, за этот короткий промежуток времени, что она провела на острове, она смогла познать себя и измениться. Девушка написала пост в своем микроблоге, где рассказала о результатах путешествия.

Регина Тодоренко рассказала об отдыхе, куда отправилась за покоем


«Хочу вам немного рассказать о своём ретрите на Бали. Когда я отправлялась в путешествие, ехала с мыслью о Випассане, хотела отключиться от всего окружающего мира, быть в себе и помолчать пару дней, — поведала Тодоренко. — В той суматохе, в которой я живу, уже нет места спокойствию, нет места балансу, а ведь нам иногда нужно побыть тет-а-тет с собой! Каждый из нас находит свою отдушину в чем-то: кто-то смотрит телек, кто-то читает книги, а кто-то просто спит, восстанавливая свои силы. У меня давно не было таких разрядок, просто ничего не делать и вставать без будильника. «Ничего неделанье» — это тоже действие! В такие моменты организм договаривается сам с собой и восстанавливается.

Регина Тодоренко рассказала об отдыхе, куда отправилась за покоем


Так вот ретрит: друзья привезли меня in the middle of nowhere на гору Батукару (вокруг тропический лес, обезьяны, насекомые и мы, 2 человека). Моим учителем стала Алия. Мы проводили медитации, всякие женские практики, экстетик дэнс (я двигалась как сумасшедшая с закрытыми глазами, но мне нравилось — это отличный выброс негативных эмоций), йога и даже успели сделать Икигай.

А ещё я сочиняла песни, пела, мазала красками по холсту, рыдала, смеялась, молчала, рвала морковку в тропическом огороде, ела самые вкусные и питательные блюда на земле без мяса и морепродуктов (хотя я любительница seafood и аргентинского стейка). И мне было легко. После таких разрядок-зарядок человек не ходит по земле, а летает. Желаю вам всем быть здоровыми. Вся информация хранится в мозгах, почаще форматируйте свой жёсткий диск или хотя бы освежайте мысли!» — сообщила фолловерам ведущая.

Может после такого отдыха Регина порадует нас чем-то новым, попробует себя в какой-либо новой сфере.

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 2 886
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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