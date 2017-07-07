Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини

Одна из главных звезд мировых подиумов и глянцевых обложек готовится к появлению второго ребенка. Напомним, что Бар и её супруг израильский бизнесмен Ади Эзра уже воспитывают годовалую дочку.На днях в блоге Рафаэли появился красивый кадр, сделанный в бассейне. Модель наслаждается солнцем и купанием, не скрывая растущий животик. Фото Бар иронично подписала: "Картофель в воде".