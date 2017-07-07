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Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини

Вчера, 20:26
Известная модель Бар Рафаэли в ближайшее время вновь станет мамой.

Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини
Одна из главных звезд мировых подиумов и глянцевых обложек готовится к появлению второго ребенка. Напомним, что Бар и её супруг израильский бизнесмен Ади Эзра уже воспитывают годовалую дочку.

Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини


Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини


На днях в блоге Рафаэли появился красивый кадр, сделанный в бассейне. Модель наслаждается солнцем и купанием, не скрывая растущий животик. Фото Бар иронично подписала: "Картофель в воде".

Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини

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Ключевые слова: Бар Рафаэли

Количество просмотров: 7 124
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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