На днях в блоге Рафаэли появился красивый кадр, сделанный в бассейне. Модель наслаждается солнцем и купанием, не скрывая растущий животик. Фото Бар иронично подписала: "Картофель в воде".
Беременная Бар Рафаэли поделилась снимком в бикини
Вчера, 20:26
Известная модель Бар Рафаэли в ближайшее время вновь станет мамой.
Одна из главных звезд мировых подиумов и глянцевых обложек готовится к появлению второго ребенка. Напомним, что Бар и её супруг израильский бизнесмен Ади Эзра уже воспитывают годовалую дочку.
На днях в блоге Рафаэли появился красивый кадр, сделанный в бассейне. Модель наслаждается солнцем и купанием, не скрывая растущий животик. Фото Бар иронично подписала: "Картофель в воде".
На днях в блоге Рафаэли появился красивый кадр, сделанный в бассейне. Модель наслаждается солнцем и купанием, не скрывая растущий животик. Фото Бар иронично подписала: "Картофель в воде".
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Ключевые слова: Бар Рафаэли
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Количество просмотров: 7 124
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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