Александр Киреев считает, что совершил ошибку, отказавшись сотрудничать с Виктором Дробышем

Александр смог дойти до финала и даже занял почетное второе место. Но после окончания шоу певца стало практически не слышно. За это время Киреев успел пожениться и стать отцом очаровательного сына.На днях артист рассказал журналистам о том, как сейчас складывается его жизнь.«Фабрика» мне многое дала, я благодарен этому проекту. Я отвык от известности и сейчас, когда получаю комментарии, стесняюсь, но улыбка натягивается сама собой. У меня был период, когда я переосмыслил ценность популярности как таковой. Известность - это не самоцель, она нужна как результат работы. С помощью популярности можно что-то сделать лучше - дарить людям эмоции, когда хорошие, иногда плохие, то есть раскачать маятник. И артистам важно ощущать эту возможность.Я не скучаю по популярности, всему свое время. Конечно, я совершал ошибки – перестал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем. Мне казалось, что команда плохо работает, хотя, может, так и было. Мне хотелось, чтобы все шло быстрее, качественнее, боялся потерять популярность, что, собственно и произошло. Казалось, что я много знаю сам, а на самом деле не учитывал вещи, которые скрыты от артиста. Певцу не надо владеть информацией продюсера, музыкального редактора, менеджера и так далее», - считает Киреев.Интересно то, что после участия в столь популярном проекте не многие смогли остаться на вершине шоу-бизнеса.