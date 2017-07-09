Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Александр Киреев считает, что совершил ошибку, отказавшись сотрудничать с Виктором Дробышем

Вчера, 20:34
Александр Киреев стал известен после участия в популярном телепроекте "Фабрика звезд" в 2003 году.

Александр Киреев считает, что совершил ошибку, отказавшись сотрудничать с Виктором Дробышем
Александр смог дойти до финала и даже занял почетное второе место. Но после окончания шоу певца стало практически не слышно. За это время Киреев успел пожениться и стать отцом очаровательного сына.

На днях артист рассказал журналистам о том, как сейчас складывается его жизнь.

Александр Киреев считает, что совершил ошибку, отказавшись сотрудничать с Виктором Дробышем


«Фабрика» мне многое дала, я благодарен этому проекту. Я отвык от известности и сейчас, когда получаю комментарии, стесняюсь, но улыбка натягивается сама собой. У меня был период, когда я переосмыслил ценность популярности как таковой. Известность - это не самоцель, она нужна как результат работы. С помощью популярности можно что-то сделать лучше - дарить людям эмоции, когда хорошие, иногда плохие, то есть раскачать маятник. И артистам важно ощущать эту возможность.

Александр Киреев считает, что совершил ошибку, отказавшись сотрудничать с Виктором Дробышем


Я не скучаю по популярности, всему свое время. Конечно, я совершал ошибки – перестал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем. Мне казалось, что команда плохо работает, хотя, может, так и было. Мне хотелось, чтобы все шло быстрее, качественнее, боялся потерять популярность, что, собственно и произошло. Казалось, что я много знаю сам, а на самом деле не учитывал вещи, которые скрыты от артиста. Певцу не надо владеть информацией продюсера, музыкального редактора, менеджера и так далее», - считает Киреев.

Интересно то, что после участия в столь популярном проекте не многие смогли остаться на вершине шоу-бизнеса.

← Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сооб... Олег Табаков шокировал своим признани... →

Ключевые слова: Александр Киреев

Количество просмотров: 8 580
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Александр Гудков высказался с критикой о КВН
У участника "Фабрики звезд" Александра Киреева родится второй ребенок
Сергей Лазарев устал от популярности
Анна Снаткина рассказала правду о разводе с Виктором Васильевым из-за участницы Дом-2
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин Знаменитая актриса Кирстен Данст относится к числу тех женщин, которые привыкли обеспечивать свою жизнь сами.
Мэрайя Кэри решилась пустить своих детей поплавать с акулами Некоторое время назад стало известно о том, что популярная певица Мэрайя Кэри находится на грани банкротства.
Ники Хилтон находится в интересном положении В семье Ники Хилтон и ее мужа банкира Джеймся Ротшильда вскоре произойдет радостное событие.
Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум На днях совершилось важное событие в мире моды: знаменитая топ-модель Наоми Кэмпбелл триумфально вернулась на подиум.
Олег Табаков шокировал своим признанием Звездная пара Олег Табаков и Марина Зудина вместе уже на протяжении двадцати лет, но они смогли сохранить романтику в своих отношениях.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.