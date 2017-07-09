Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум

47-летняя знаменитость, которая уже давно не выступает на показах и официально завершила карьеру, сделала это ради своего любимого дизайнера Аззежина Алайи. Она под громкие овации открывала и закрывала шоу.«Всегда большая честь дефилировать для тебя. 1986−2017», — поделилась Наоми в своем микроблоге, добавив хэштеги «поздравляю» и «папа».Стоит отметить, что Кэмпбелл является музой дизайнера вот уже 20 лет.