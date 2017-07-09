Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин

Актерскую карьеру знаменитость начала уже в трехлетнем возрасте, и на настоящий момент может похвастаться огромным количеством ролей в кино.На днях Кирстен рассказала о том, что не понимает стремление современных девушек выйти за богатого парня и жить в роскошных условиях, но на деньги мужа.«Знаете, я бы спокойно могла уйти на пенсию. Но я не могу себе позволить бросить работу. Потому что от этого зависит благополучие моих близких, моей семьи. Я очень семейный человек. И всегда считала, что не должна полагаться на мужчину в вопросах финансов. Хотя мне нравятся хорошие манеры, старомодные ухаживания, когда мужчина открывает перед тобой дверцу машины, цветы приносит, за ужин платит в ресторане — словом, ведет себя как мужчина, кавалер, а не как… женщина. Это я очень ценю, но не понимаю женщин, которые считают, что мужчина должен их содержать», — делится Данст.Стоит отметить, что на данный момент Кирстен обручена со своим коллегой Джесси Племонсоном. Актриса признается, что нашла в избраннике все те качества, которые хотела видеть в своей второй половинке.