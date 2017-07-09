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Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин

Вчера, 21:39
Знаменитая актриса Кирстен Данст относится к числу тех женщин, которые привыкли обеспечивать свою жизнь сами.

Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин
Актерскую карьеру знаменитость начала уже в трехлетнем возрасте, и на настоящий момент может похвастаться огромным количеством ролей в кино.

На днях Кирстен рассказала о том, что не понимает стремление современных девушек выйти за богатого парня и жить в роскошных условиях, но на деньги мужа.

Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин


«Знаете, я бы спокойно могла уйти на пенсию. Но я не могу себе позволить бросить работу. Потому что от этого зависит благополучие моих близких, моей семьи. Я очень семейный человек. И всегда считала, что не должна полагаться на мужчину в вопросах финансов. Хотя мне нравятся хорошие манеры, старомодные ухаживания, когда мужчина открывает перед тобой дверцу машины, цветы приносит, за ужин платит в ресторане — словом, ведет себя как мужчина, кавалер, а не как… женщина. Это я очень ценю, но не понимаю женщин, которые считают, что мужчина должен их содержать», — делится Данст.

Стоит отметить, что на данный момент Кирстен обручена со своим коллегой Джесси Племонсоном. Актриса признается, что нашла в избраннике все те качества, которые хотела видеть в своей второй половинке.

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Ключевые слова: Кирстен Данст

Количество просмотров: 2 990
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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Кирстен Данст раскритиковала неработающих женщин Знаменитая актриса Кирстен Данст относится к числу тех женщин, которые привыкли обеспечивать свою жизнь сами.
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