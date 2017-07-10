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В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера

Сегодня, 17:41
Интернет облетели снимки с райского отдыха модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.

В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера
На днях Ирина Шейк порадовала подписчиков своего блога красивым снимком в бикини и без капли макияжа. Однако по этому кадру было невозможно понять, отдыхает модель в одиночестве или ей всё же составил компанию возлюбленный Брэдли Купер.

В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера


В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера


Свежие снимки, сделанные у побережья Таити, не оставляют сомнений - звездная пара устроила себе романтические каникулы.

В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера


А заскучать на отдыхе Ирине и Брэдли не давала компания друзей, с которыми они устраивали пляжные вечеринки. Кадры выложила в сеть одна из участниц путешествия, дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера


В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера


В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 468
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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