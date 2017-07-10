В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера

На днях Ирина Шейк порадовала подписчиков своего блога красивым снимком в бикини и без капли макияжа. Однако по этому кадру было невозможно понять, отдыхает модель в одиночестве или ей всё же составил компанию возлюбленный Брэдли Купер.Свежие снимки, сделанные у побережья Таити, не оставляют сомнений - звездная пара устроила себе романтические каникулы.А заскучать на отдыхе Ирине и Брэдли не давала компания друзей, с которыми они устраивали пляжные вечеринки. Кадры выложила в сеть одна из участниц путешествия, дизайнер Диана фон Фюрстенберг.