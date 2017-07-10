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Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте

Сегодня, 18:05
Долгие и мучительные поиски актера для съемок в будущей картине, наконец, завершены.

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте
Настоящая эпопея по поиску нового лица на роль главного агента мира завершилась вполне ожидаемым результатом - Джеймса Бонда, как и в предыдущих четырех картинах, сыграет Дэниел Крейг. И хотя после премьеры последней части "Спектр" Крейг заявил, что лучше "перережет вены, чем вернется к роли Бонда", видимо, продюсерам всё же удалось его уговорить.

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте


Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте


Дэниел оказался по-настоящему незаменимым персонажем знаменитой франшизы. Создатели рассматривали множество кандидатов: от самых известных до ещё незнакомых публике актеров, но никто из них не показался им достаточно убедительным для легендарной роли. Например, актер Том Хиддлстон, мечтавший сыграть Бонда, и вовсе был назван "недостаточно мужественным".

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте


Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте

← В сети появились фото совместного отд...

Ключевые слова: Дэниел Крейг

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте Долгие и мучительные поиски актера для съемок в будущей картине, наконец, завершены.
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