Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте

Настоящая эпопея по поиску нового лица на роль главного агента мира завершилась вполне ожидаемым результатом - Джеймса Бонда, как и в предыдущих четырех картинах, сыграет Дэниел Крейг. И хотя после премьеры последней части "Спектр" Крейг заявил, что лучше "перережет вены, чем вернется к роли Бонда", видимо, продюсерам всё же удалось его уговорить.Дэниел оказался по-настоящему незаменимым персонажем знаменитой франшизы. Создатели рассматривали множество кандидатов: от самых известных до ещё незнакомых публике актеров, но никто из них не показался им достаточно убедительным для легендарной роли. Например, актер Том Хиддлстон, мечтавший сыграть Бонда, и вовсе был назван "недостаточно мужественным".