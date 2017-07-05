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Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска

Вчера, 21:40
Модель Наталья Водянова отправилась на отдых в Италию.

Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска
Российская звезда подиумов и глянца Наталья Водянова и её супруг миллиардер Антуан Арно выбрали для летнего путешествия итальянское побережье. Прогулки по уютным улочкам, меню из самой полезной средиземноморской кухни и прогулки на яхте - именно так проводит время звездная пара.

Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска


Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска


Вояж Наталья и Антуан приурочили к шестой годовщине совместной жизни. Напомним, что Водянова и Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых совместные, а трое являются детьми модели от предыдущего брака.

Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска


Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска


Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска

← Создатели фильмов о Джеймсе Бонде опр...

Ключевые слова: Наталья Водянова, Антуан Арно

Количество просмотров: 325
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска Модель Наталья Водянова отправилась на отдых в Италию.
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