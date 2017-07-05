Вояж Наталья и Антуан приурочили к шестой годовщине совместной жизни. Напомним, что Водянова и Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых совместные, а трое являются детьми модели от предыдущего брака.
Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска
Вчера, 21:40
Модель Наталья Водянова отправилась на отдых в Италию.
Российская звезда подиумов и глянца Наталья Водянова и её супруг миллиардер Антуан Арно выбрали для летнего путешествия итальянское побережье. Прогулки по уютным улочкам, меню из самой полезной средиземноморской кухни и прогулки на яхте - именно так проводит время звездная пара.
Вояж Наталья и Антуан приурочили к шестой годовщине совместной жизни. Напомним, что Водянова и Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых совместные, а трое являются детьми модели от предыдущего брака.
Вояж Наталья и Антуан приурочили к шестой годовщине совместной жизни. Напомним, что Водянова и Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых совместные, а трое являются детьми модели от предыдущего брака.
← Создатели фильмов о Джеймсе Бонде опр...
Ключевые слова: Наталья Водянова, Антуан Арно
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Количество просмотров: 325
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска Модель Наталья Водянова отправилась на отдых в Италию.
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