Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска

Российская звезда подиумов и глянца Наталья Водянова и её супруг миллиардер Антуан Арно выбрали для летнего путешествия итальянское побережье. Прогулки по уютным улочкам, меню из самой полезной средиземноморской кухни и прогулки на яхте - именно так проводит время звездная пара.Вояж Наталья и Антуан приурочили к шестой годовщине совместной жизни. Напомним, что Водянова и Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых совместные, а трое являются детьми модели от предыдущего брака.