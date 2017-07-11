Сергей Лазарев дал комментарии по поводу ухода со сцены

По некоторым данным, Сергей планирует полностью уйти в театральное искусство, приостановив сольную карьеру.Лазарев поразился распространившимся слухам и решил объяснить, как обстоят дела.«Говоря о своих театральных работах, я сказал, что новый спектакль с моим участим появится, скорее всего, в 2019 году, и что на время репетиций (2-3 месяца), мне придется приостановить концертную деятельность , чтобы полностью погрузиться в театральный процесс (так было и в случае с подготовкой спектаклей «Женитьба Фигаро» и «Таланты и Покойники»). Ни о каком завершении музыкальной карьеры речи не шло... наоборот! Этой осенью новый альбом, скоро представлю свой продюсерский проект, в 2018 году - новое шоу и большой тур!» - сообщил певец.Напомним, что Сергей начинал музыкальную карьеру в группе Smash!, но после принятия решения ухода из группы смог себя реализовать как сольный исполнитель.