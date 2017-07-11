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Принц Уильям и Гарри дали откровенное интервью о маме, принцессе Диане

Сегодня, 12:43
Скоро исполнится 20 лет со смерти всеми любимой принцессы Дианы.

Принц Уильям и Гарри дали откровенное интервью о маме, принцессе Диане


Британский телеканал готовит к выходу документальный фильм о ней.

Принц Уильям и Гарри рассказали о том, какой запомнили свою маму, впервые дав совместное интервью о родительнице.

Принц Уильям и Гарри дали откровенное интервью о маме, принцессе Диане


«Она была одним из самых капризных родителей на свете. Ну, знаете, в том смысле, что она любила смеяться, весело проводить время, отказывалась делать то, что ей навязано», - делится Гарри.

По словам принца Уильяма, маме было непросто войти в королевскую семью с новыми обязанностями.

Принц Уильям и Гарри дали откровенное интервью о маме, принцессе Диане


«Просто она прекрасно знала, что за пределами Дворца была настоящая жизнь...» - сообщил Уильям.

Напомним, что Диана погибла в автокатастрофе. Это стало трагедией для всего британского населения, так как принцесса была любимицей народа.

← Сергей Шнуров ждет с нетерпением, когд...

Ключевые слова: принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана

Количество просмотров: 2 639
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, кадр фильма «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие»

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