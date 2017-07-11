Принц Уильям и Гарри дали откровенное интервью о маме, принцессе Диане

Британский телеканал готовит к выходу документальный фильм о ней.Принц Уильям и Гарри рассказали о том, какой запомнили свою маму, впервые дав совместное интервью о родительнице.«Она была одним из самых капризных родителей на свете. Ну, знаете, в том смысле, что она любила смеяться, весело проводить время, отказывалась делать то, что ей навязано», - делится Гарри.По словам принца Уильяма, маме было непросто войти в королевскую семью с новыми обязанностями.«Просто она прекрасно знала, что за пределами Дворца была настоящая жизнь...» - сообщил Уильям.Напомним, что Диана погибла в автокатастрофе. Это стало трагедией для всего британского населения, так как принцесса была любимицей народа.