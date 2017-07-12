Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской

По мнению Руслана, женщине необходима помощь специалистов по избавлению от наркотической зависимости. На что Малиновская ответила, что у нее никакой зависимости нет.Солнцев в свою очередь не смог оставить ответ Маши без внимания.«Я по-прежнему с большой любовью и пиететом отношусь к Маше Малиновской, - ответил Рустам. - Но это не отменяет того, что ей нужна помощь. Данке помогли и ей надо помочь. Положение Маши оставляет желать лучшего… В тусовке над ней ржут, журналисты не хотят с ней связываться, потому что она приходит на съемки в невменяемом состоянии, либо вовсе не появляется на них, подводя представителей СМИ».По признанию Солнцева, он пытается помочь телеведущей, а не насмехается над ней.