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Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской

Сегодня, 15:55
Несколько дней назад шоумен Рустам Солнцев решил высказать свое мнение о состоянии телеведущей Маши Малиновской.

Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской
По мнению Руслана, женщине необходима помощь специалистов по избавлению от наркотической зависимости. На что Малиновская ответила, что у нее никакой зависимости нет.

Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской


Солнцев в свою очередь не смог оставить ответ Маши без внимания.

Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской


«Я по-прежнему с большой любовью и пиететом отношусь к Маше Малиновской, - ответил Рустам. - Но это не отменяет того, что ей нужна помощь. Данке помогли и ей надо помочь. Положение Маши оставляет желать лучшего… В тусовке над ней ржут, журналисты не хотят с ней связываться, потому что она приходит на съемки в невменяемом состоянии, либо вовсе не появляется на них, подводя представителей СМИ».

По признанию Солнцева, он пытается помочь телеведущей, а не насмехается над ней.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев, Маша Малиновская

Количество просмотров: 6 318
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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