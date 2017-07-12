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Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову

Сегодня, 16:09
37-летняя резидент популярного проекта телеканала ТНТ «Comedy Баттл» Наташа Краснова начала покорять музыкальный олимп.

Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову
Женщина решила попробовать себя в роли рэпера и уже успела записать свой первый трек под названием "Бузова, не пой". Клип на данную композицию за очень короткое время набрал большое количество просмотров.

Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову


Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову


«Когда я приехала в Россию, я была поражена – у вас величайшие писатели, такие как Ольга Бузова. А еще у вас невероятно крутые дизайнеры, например, Ольга Бузова. И, конечно же, завораживающие певческие таланты, один из которых – чувственное тембральное сопрано Оля Бузова. Поэтому свой первый трек я посвящаю этому человеку... да что там человеку – женщине с большой буквы «Ж», – объяснила свое творчество Наташа.

Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову


Пока что никакой реакции от Ольги Бузовой не последовало, похоже намечается очередной конфликт в шоу-бизнесе.

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Ключевые слова: Наташа Краснова, Ольга Бузова

Количество просмотров: 9 659
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр клипа

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