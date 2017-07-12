Резидент «Comedy Баттл» публично оскорбила Ольгу Бузову

Женщина решила попробовать себя в роли рэпера и уже успела записать свой первый трек под названием "Бузова, не пой". Клип на данную композицию за очень короткое время набрал большое количество просмотров.«Когда я приехала в Россию, я была поражена – у вас величайшие писатели, такие как Ольга Бузова. А еще у вас невероятно крутые дизайнеры, например, Ольга Бузова. И, конечно же, завораживающие певческие таланты, один из которых – чувственное тембральное сопрано Оля Бузова. Поэтому свой первый трек я посвящаю этому человеку... да что там человеку – женщине с большой буквы «Ж», – объяснила свое творчество Наташа.Пока что никакой реакции от Ольги Бузовой не последовало, похоже намечается очередной конфликт в шоу-бизнесе.