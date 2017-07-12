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Директор "Уральских пельменей" ответил на нападки Сергея Нетиевского

Сегодня, 18:14
Вот уже полтора года продолжается конфликт между коллективом "Уральских пельменей" и экс-продюсером Сергеем Нетиевским.

Директор "Уральских пельменей" ответил на нападки Сергея Нетиевского
По мнению Сергея, нынешний генеральный директор Евгений Орлов оказывает большое влияние на коллектив. В результате сам Орлов решил защитить свое имя и высказался о том, что Нетиевский недоволен всеми, кто в итоге занимает его место после ухода.

Директор "Уральских пельменей" ответил на нападки Сергея Нетиевского


«Ему нечего сказать своим друзьям и товарищам, которые сняли его с поста… Для Нетиевского каждый новый директор «Уральских Пельменей» будет плохим, он ругал покойного Лютикова, судился против Исаева, проиграл суд против Рожкова, теперь видимо моя очередь… Ну что ж. Я работаю на коллектив и отношусь к нападкам Нетиевского, как к неприятной части моих служебных обязанностей, работа у меня такая», - поделился Евгений.

Директор "Уральских пельменей" ответил на нападки Сергея Нетиевского


Орлов признается, что в коллективе очень теплая атмосфера, они принимают большинство решений сообща.

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Ключевые слова: Сергей Нетиевский, Евгений Орлов, Уральские пельмени

Количество просмотров: 9 321
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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