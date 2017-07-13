Русская красавица Нелли Минина стала украшением L’Officiel

Красавица с аристократической внешностью славится крайне избирательным нравом, если речь идет о работе с глянцевыми изданиями. На этот раз ее подкупило не только имя журнала, но и сам проект – в ее портфолио съемка в пустыне еще не значилась.Справедливости ради надо отметить, что пустыню для L’Officiel съемочная команда создавала в условиях подмосковного песчаного карьера, но фото получились столь аутентичными и сочными, что кажется, будто Нелли арабская принцесса, которая путешествует со своим караваном и вышла где-то посреди пустыни, чтобы немного пройтись и послушать песню песков.Такой нежный и сказочный образ был создан стилистом Алисой Богданович, которая выбрала для Нелли с ее алебастровой кожей роскошное платье цвета пепел розы. А фотографу Таше Манаенковой удалось передать неповторимую атмосферу пустыни в кадрах будто из фильма «Лоуренс Аравийский».