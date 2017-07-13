Такая позиция Эмилии подверглась жесткой критике в сети со стороны пользовательниц. Актриса признаётся, что её очень волнует эта критика, потому как она совсем её не заслуживает. "Меня очень расстраивает, когда женщины ненавидят женщин. Это печально и в корне неправильно".
Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»
Вчера, 21:12
Актриса Эмилия Кларк разоткровенничалась в новом интервью, посвященному выходу очередного сезона "Игры престолов".
Многие поклонники знаменитого сериала и самой Кларк наверняка помнят, что некоторое время назад Эмилия утверждала, что съемки в секс-сценах ей порядком надоели и в дальнейшем она планирует от них отказываться. Однако в свежем интервью изданию Elle она заявила совершенно противоположное: "Я не испытываю никаких проблем с обнажением на экране. Мне даже нравиться сниматься в эротических сценах".
Такая позиция Эмилии подверглась жесткой критике в сети со стороны пользовательниц. Актриса признаётся, что её очень волнует эта критика, потому как она совсем её не заслуживает. "Меня очень расстраивает, когда женщины ненавидят женщин. Это печально и в корне неправильно".
Такая позиция Эмилии подверглась жесткой критике в сети со стороны пользовательниц. Актриса признаётся, что её очень волнует эта критика, потому как она совсем её не заслуживает. "Меня очень расстраивает, когда женщины ненавидят женщин. Это печально и в корне неправильно".
← Британские женщины готовы на всё ради ... Джиджи Хадид удивила публику мужской ... →
Ключевые слова: Эмилия Кларк
Количество просмотров: 2 483
Количество просмотров: 2 483
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Джиджи Хадид удивила публику мужской стрижкой Модель Джиджи Хадид показала себя в новом неожиданном образе.
Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк разоткровенничалась в новом интервью, посвященному выходу очередного сезона "Игры престолов".
Британские женщины готовы на всё ради внешности как у Мелании Трамп Британские СМИ рассказали о взрывном росте популярности запросов на внешность под Меланию Трамп у пластических хирургов.
Русская красавица Нелли Минина стала украшением L’Officiel Модель Нелли Минина с легкостью дала свое согласие на съемку для L’Officiel Middle East.