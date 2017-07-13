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Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»

Вчера, 21:12
Актриса Эмилия Кларк разоткровенничалась в новом интервью, посвященному выходу очередного сезона "Игры престолов".

Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»
Многие поклонники знаменитого сериала и самой Кларк наверняка помнят, что некоторое время назад Эмилия утверждала, что съемки в секс-сценах ей порядком надоели и в дальнейшем она планирует от них отказываться. Однако в свежем интервью изданию Elle она заявила совершенно противоположное: "Я не испытываю никаких проблем с обнажением на экране. Мне даже нравиться сниматься в эротических сценах".

Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»


Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»


Такая позиция Эмилии подверглась жесткой критике в сети со стороны пользовательниц. Актриса признаётся, что её очень волнует эта критика, потому как она совсем её не заслуживает. "Меня очень расстраивает, когда женщины ненавидят женщин. Это печально и в корне неправильно".

Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»

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Ключевые слова: Эмилия Кларк

Количество просмотров: 2 483
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com

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