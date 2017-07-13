Эмилия Кларк поведала о своём отношении к горячим сценам в «Игре престолов»

Многие поклонники знаменитого сериала и самой Кларк наверняка помнят, что некоторое время назад Эмилия утверждала, что съемки в секс-сценах ей порядком надоели и в дальнейшем она планирует от них отказываться. Однако в свежем интервью изданию Elle она заявила совершенно противоположное: "Я не испытываю никаких проблем с обнажением на экране. Мне даже нравиться сниматься в эротических сценах".Такая позиция Эмилии подверглась жесткой критике в сети со стороны пользовательниц. Актриса признаётся, что её очень волнует эта критика, потому как она совсем её не заслуживает. "Меня очень расстраивает, когда женщины ненавидят женщин. Это печально и в корне неправильно".