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Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью

Сегодня, 00:01
Скандальный голливудский актер Шайя ЛаБаф намерен бороться со своим алкоголизмом.

Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью
Накануне мировые издания облетела новость об очередном задержании полицией актера Шайи ЛаБафа - причиной послужило крайне агрессивное поведение звезды в состоянии сильного алкогольного опьянения. Совсем недавно актера уже задерживали за избиение бармена, который отказался налить ЛаБафу очередную порцию спиртного.

Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью


Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью


Ранее главный герой "Трансформеров" уже лечился от зависимости, но в итоге вновь скатывался к алкоголизму. Теперь 31-летний Шайя заявил, что уже достиг низшей точки зависимости и дальше падать некуда: "Я приму все меры, чтобы вернуться к нормальной жизни" - пообещал актер.

Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью

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Ключевые слова: Шайя ЛаБаф

Количество просмотров: 4 576
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com

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Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью Скандальный голливудский актер Шайя ЛаБаф намерен бороться со своим алкоголизмом.
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