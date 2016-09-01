Ранее главный герой "Трансформеров" уже лечился от зависимости, но в итоге вновь скатывался к алкоголизму. Теперь 31-летний Шайя заявил, что уже достиг низшей точки зависимости и дальше падать некуда: "Я приму все меры, чтобы вернуться к нормальной жизни" - пообещал актер.
Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью
Сегодня, 00:01
Скандальный голливудский актер Шайя ЛаБаф намерен бороться со своим алкоголизмом.
Накануне мировые издания облетела новость об очередном задержании полицией актера Шайи ЛаБафа - причиной послужило крайне агрессивное поведение звезды в состоянии сильного алкогольного опьянения. Совсем недавно актера уже задерживали за избиение бармена, который отказался налить ЛаБафу очередную порцию спиртного.
Ранее главный герой "Трансформеров" уже лечился от зависимости, но в итоге вновь скатывался к алкоголизму. Теперь 31-летний Шайя заявил, что уже достиг низшей точки зависимости и дальше падать некуда: "Я приму все меры, чтобы вернуться к нормальной жизни" - пообещал актер.
Ранее главный герой "Трансформеров" уже лечился от зависимости, но в итоге вновь скатывался к алкоголизму. Теперь 31-летний Шайя заявил, что уже достиг низшей точки зависимости и дальше падать некуда: "Я приму все меры, чтобы вернуться к нормальной жизни" - пообещал актер.
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Ключевые слова: Шайя ЛаБаф
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Количество просмотров: 4 576
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com
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Автор фото: vk.com
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Шайя ЛаБаф начал борьбу со своей зависимостью Скандальный голливудский актер Шайя ЛаБаф намерен бороться со своим алкоголизмом.
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