Вадим Казаченко должен следить за своим здоровьем

В последнее время имя Казаченко часто обсуждается в прессе. А причиной тому стало желание певца развестись со своей супругой против ее воли, когда она была беременна.Артист смог доказать, что их брак фиктивный, и вскоре он сочетался узами брака со своим директором Ириной Аманти.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Вадима и спрогнозировать его будущее.«Вполне возможно, что супруги не сумеют преодолеть сложный для них период и расстанутся. Избежать этого можно, если Вадим займется духовными практиками по восполнению энергии и обретет гармонию. Что касается здоровья артиста, ему надо обратить внимание на состояние сосудов и желудочно-кишечного тракта, а также печени и поджелудочной. Ему нужно беречься и постоянно наблюдаться у доктора, иначе могут возникнуть серьезные проблемы», - делится Клара.Поздравляем певца с днем рождения!