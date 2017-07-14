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Вадим Казаченко должен следить за своим здоровьем

Сегодня, 12:20
Вчера, 13 июля, день рождения отмечал Вадим Казаченко, ему исполнилось 54 года.

Вадим Казаченко должен следить за своим здоровьем
В последнее время имя Казаченко часто обсуждается в прессе. А причиной тому стало желание певца развестись со своей супругой против ее воли, когда она была беременна.

Артист смог доказать, что их брак фиктивный, и вскоре он сочетался узами брака со своим директором Ириной Аманти.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Вадима и спрогнозировать его будущее.

Вадим Казаченко должен следить за своим здоровьем


«Вполне возможно, что супруги не сумеют преодолеть сложный для них период и расстанутся. Избежать этого можно, если Вадим займется духовными практиками по восполнению энергии и обретет гармонию. Что касается здоровья артиста, ему надо обратить внимание на состояние сосудов и желудочно-кишечного тракта, а также печени и поджелудочной. Ему нужно беречься и постоянно наблюдаться у доктора, иначе могут возникнуть серьезные проблемы», - делится Клара.

Поздравляем певца с днем рождения!

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Ключевые слова: Вадим Казаченко

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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