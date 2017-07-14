Александр Кержаков официально прощается с футболом

Данная информация поступила от пресс-службы футбольной команды "Зенит", за который выступал спортсмен.Как стало известно, Александр будет работать в своем же клубе с начинающими футболистами.«Лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых и российского футбола назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодежный состав – «Зенит»-2 – первая команда…В составе «Зенита» Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с «сине-бело-голубыми» нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России», – информирует пресс-служба клуба.Пожелаем Александру удачи в новой должности!