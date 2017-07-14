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Муж Тамары Миансаровой высказался в свою защиту в ответ на нападки Станислава Садальского

Сегодня, 15:11
12 июля не стало легендарной певицы Тамары Миансаровой.

Муж Тамары Миансаровой высказался в свою защиту в ответ на нападки Станислава Садальского
Артистка скончалась из-за воспаления легких. Эту новость поведал супруг певицы Марк Фельдман.

Актер Станислав Садальский высказал предположение, что гражданскому мужу певицы нужны были лишь ее деньги, он даже не позаботился о ней, когда артистка заболела. Фельдман возмутился такими обвинениями и высказался в свою защиту.

Муж Тамары Миансаровой высказался в свою защиту в ответ на нападки Станислава Садальского


«Тамаре стало плохо, и ее госпитализировали шестого июля. Все это время она находилась в реанимации. К ней никого не пускали. Похороны будут, скорее всего, в понедельник. Есть некие трудности. Помогают волонтеры из Фонда «Артист» и еще несколько людей, - ответил Фельдман. - Меня поражают личности, которые говорят гадости. Я имею в виду Садальского. Он – подонок».

Напомним, что на протяжении нескольких лет Миансарова не могла вставать с постели после того, как сломала шейку бедра. Перелом она получила случайно в своей квартире, когда надевала юбку.

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Ключевые слова: Тамара Миансарова, Станислав Садальский

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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