Муж Тамары Миансаровой высказался в свою защиту в ответ на нападки Станислава Садальского

Артистка скончалась из-за воспаления легких. Эту новость поведал супруг певицы Марк Фельдман.Актер Станислав Садальский высказал предположение, что гражданскому мужу певицы нужны были лишь ее деньги, он даже не позаботился о ней, когда артистка заболела. Фельдман возмутился такими обвинениями и высказался в свою защиту.«Тамаре стало плохо, и ее госпитализировали шестого июля. Все это время она находилась в реанимации. К ней никого не пускали. Похороны будут, скорее всего, в понедельник. Есть некие трудности. Помогают волонтеры из Фонда «Артист» и еще несколько людей, - ответил Фельдман. - Меня поражают личности, которые говорят гадости. Я имею в виду Садальского. Он – подонок».Напомним, что на протяжении нескольких лет Миансарова не могла вставать с постели после того, как сломала шейку бедра. Перелом она получила случайно в своей квартире, когда надевала юбку.